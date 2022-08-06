Мнение: Жестокий мир чистогана

Нетфликс катится ко всем чертям, его банкротство не за горами – но, похоже, они хотят утащить за собой в бездну как можно больше народу. Жертвой может стать несчастный Кевин Спейси – мой любимый актер! “Судья обязал Кевина Спейси выплатить продюсерам «Карточного домика» 31 миллион долларов (25,5 миллиона фунтов стерлингов) за расходы, связанные с удалением его из сериала после обвинений в сексуальных проступках”.

Вот она, проклятая “повесточка”! Какой-то великовозрастный актер десятого плана в разгар голливудской “охоты на ведьм” имени Харви Вайнштейна вдруг “вспомнил”, что Кевин Спейси якобы к нему “сексуально домогался” 25 лет назад… И началось. Продюсеры “Карточного домика” тут же наложили в штаны да и выкинули Спейси (игравшего главную роль!) из сериала – чем, безусловно, причинили боль миллионам поклонников актера во всем мире (а Спейси – один из самых прославленных актеров в мире, у него только “Оскаров” две штуки).

Но после этого они додумались еще и взыскать с него собственные же убытки из-за того, что они его выгнали, перетрусив – при том, что все обвинения в адрес Спейси, естественно, как были, так и остались голословными. По Спейси вообще ВСЕ обвинения не дошли до суда, формально он полностью чист перед законом. Но, как выяснилось, это ничего не значит – его все равно засудили, причем ни одному встречному иску Спейси не дали хода.

Похоже на показательную расправу. По всей видимости, Кевина Спейси выбрали в качестве этакого показательного “козла отпущения”. Интересно, что ему даже не помог “каминг-аут”, когда он в разгар травли признал себя геем (очевидно, рассчитывая получить защиту как представитель ЛГБТ). Нихрена – его и в качестве гея продолжили травить так же усердно, а его признание проигнорировали.

А теперь его просто хотят разорить, раз уже не получилось посадить (как Харви). И уже апелляционный суд отклонил его жалобу. Случай беспрецедентный: актера без всяких оснований, просто “по слухам” выгоняют с главной роли в сериале, переснимают все сцены с его участием – а потом с него же требуют оплатить все расходы по пересъемке плюс “моральный ущерб”!

Жалко Кевина. Как ни крути, а он – чертов гений, и его роли в “Красоте по-американски”, “Планете Ка-Пэкс” и еще куче картин – останутся в веках. Да и сам “Карточный домик” чего-то стоил как сериал, только пока в нем играл он.

А твари из Нетфликса пусть подавятся его деньгами и горят в аду вместе с судьями этих фарсовых “процессов”.