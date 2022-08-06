Мнение: Я вас услышал
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Пекин ценит заявление РФ о поддержке принципа «одного Китая» и несогласие с действиями, нарушающими суверенитет КНР, отметил министр иностранных дел Китая Ван И.
Есть такое бытовое выражение: «Я вас услышал». Формально нейтральное, но воспринимается, как довольно хамское и унижающее. На дипломатическом «ценит» – это примерно то же самое.
«Мы записали в блокнотик и поставили галочку», – примерно так сказал китайский министр. «Но вообще-то, как-нибудь и без вас разберемся».
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Источник: Эль Мюрид
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