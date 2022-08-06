 

В посольстве Болгарии заявили о технических проблемах при выдаче виз россиянам

06.08.2022, 14:15, Новости дня
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Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам, но сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили в болгарском посольстве в Москве.

«Консульство при посольстве работает, выдача туристических виз гражданам РФ не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», – цитирует ТАСС комментарий посольства.

Собеседник агентства также ответил отрицательно на вопрос о том, приостановлена ли для россиян выдача виз для владельцев недвижимости.

Ранее сообщалось, что Болгария на неопределенный срок останавливает выдачу россиянам туристических виз, а также виз для владельцев недвижимости.

До этого посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота российского дипведомства об объявлении персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений.

Напомним, в июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла РФ Элеонору Митрофанову

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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