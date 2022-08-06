 

На замглавы администрации Каховского района Херсонской области совершили покушение

06.08.2022, 14:15, Новости дня
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На заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гурабыло совершено покушение, сейчас его состояние оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе ВГА Каховского района.

«Совершено покушение на Виталия Гура у него в доме. Находится в госпитале с многочисленными пулевыми ранениями, состояние тяжелое», – передает ТАСС со ссылкой на слова представителя ВГА.

Ранее в Херсоне предотвратили серию террористических актов. Покушения планировались на членов администрации региона. Несколько дней назад в Запорожской области было сорвано покушение на главу администрации Бердянска Александра Сауленко.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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