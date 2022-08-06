Мнение: Хроники изоляции России: в ШОС вступают стразу 10 стран

Президент Турции Реджеп Эрдоган прилетел в Сочи, чтобы обсудить с Владимиром Путиным разные важные дела. Встреча шла больше четырёх часов. Обсуждать было что — Американский мир стремительно рушится, и страны, которые раньше были на орбите США или Британии, торопятся отплыть от тонущего корабля.

Расширение БРИКС мы с вами недавно обсуждали. Однако кроме заточенного под экономику БРИКС у нас с Китаем есть ещё и полувоенная ШОС, Шанхайская организация сотрудничества. В отличие от блока НАТО, единственной задачей которого является уничтожение независимых от США государств, ШОС — оборонительный блок. Главных задач у ШОС две.

1. Коллективная оборона против косвенной агрессии США в виде терроризма, сепаратизма, правозащитной деятельности, экстремизма и наркотрафика. Свежий пример — поддержка Казахстана, в котором зимой агенты Запада попытались развернуть газовые протесты в полноценную оранжевую революцию. Напомню, операцию по защите Казахстана провела ОДКБ, однако и ШОС тоже заявила, что готова в случае необходимости вмешаться.

2. Мирное, переговорное решение болезненных вопросов, которые при иных обстоятельствах пришлось бы решать военной силой. Пример — Индия и Пакистан, которые одновременно вступили в ШОС в 2017 году, чтобы снизить вероятность вооружённого конфликта друг с другом.

Сейчас, когда США убедительно проигрывают прокси-войну на Украине, и когда США сделали новый критический промах, начав холодную войну с Китаем из-за Тайваня, членства в ШОС запросили ещё сразу 10 государств (ссылка).

Во-первых, это нефтяные страны Ближнего Востока — Египет, ОАЭ, Сирия, Катар и Саудовская Аравия. Ещё недавно «отступничество» Катара вызвало бы удивление, но в 2022 году на стороне США могут оставаться или безнадёжные зависимые лакеи, типа Японии, или алчные глупцы, вроде Финляндии. Катар не относится ни к тем, ни к другим. Дружить с США невозможно, проще дружить с бешеным шакалом, чем с американским политиком. А быть очередной американской торпедой-смертником, навроде Украины, Катар не хочет. Вот и остаётся ровно один вариант — примкнуть к блоку цивилизованных стран Евразии, то есть к ШОС.

Во-вторых, к ШОС хотят присоединиться Мьянма, Камбоджа и Непал. В России мало знают об этих странах, так как они находятся в малоинтересной для нас части глобуса, однако они имеют большое стратегическое значение. К примеру, Мьянма находится между Китаем и Бенгальским заливом, а Непал — между Китаем и Индией.

В-третьих, членства в ШОС запросили Армения и Азербайджан. Тут всё понятно — после недавнего предательства Запада армяне поняли, что иного пути, кроме как дружить с Россией, география им не оставляет. Азербайджан, в свою очередь, не хочет оказаться в щекотливой ситуации, когда Армения входит в крупнейший блок мира, а он не входит. Кроме того, Азербайджан сделал правильные выводы из истории отношений Турции с США. Оранжевая революция в Баку азербайджанским элитам не нужна.

ШОС и раньше-то был очень большим, а теперь, в новом составе, он будет прямо-таки доминировать на карте Евразии. И, кстати, вы обратили внимание, что куда-то подевались блогеры, кричавшие в марте об изоляции России, о том что весь мир якобы против нас?