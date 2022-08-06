Мнение: Фашизм ли в РФ?

Владимир Пастухов из своего далекого Кембриджа интересно теоретизирует в своем телеграм-канале. Раньше я его читал в “Новой газете”, но поскольку сколь-нибудь свободную прессу в РФ перед концом успешно извели – подписался на него в Тг. Ниже Пастухов доказывает, что в РФ сегодня никакой не фашизм – правда, через обидное основание: на его взгляд, до уровня, с которого возможен фашизм, Россия просто не доросла. Впрочем, на мой взгляд, это всё типично кембриджское (английское) лукавство: Пастухов называет образовавшийся в РФ строй “национал-большевизмом”, а это, как нетрудно заметить, звучит как почти синоним известного “национал-социализма”, то есть той же вариации фашизма в гитлеровском изводе. Впрочем, читаем:

“…хотел бы остановиться на самом для меня интересном – определении политической природы того общественного строя, который постсоветский народ упорно строил, строил и, наконец, построил. Для большинства людей, не симпатизирующих путинскому режиму, здесь нет никакого вопроса – по умолчанию этот общественный строй считается фашистским, хотя не все могут позволить себе сказать это вслух. «Фашист» в России – слово нарицательное. В повседневном языке оно является неким синонимом слова «гад». Ну и речевые обороты соответствующие: «ну ты фашист», «получай, фашист, гранату» и так далее. Поэтому обыкновенному человеку представить, что есть вещи хуже фашизма, непросто. Тем не менее, для прогнозирования того, куда и как будет эволюционировать путинская система, эти детали важны, даже если широким массам они не интересны.

Фашизм – это идеологический продукт достаточно развитого и при этом относительно либерального общества с большими или меньшими зачатками развитой и дисциплинированной бюрократии, отлаженной судебной системой и тому подобными прелестями многовековой эволюции Западного общества. Фашизм – это извращение и злокачественное перерождение либерализма. Ничего подобного в России нет и быть не может. Для того, чтобы можно было что-то извратить, его, как минимум, надо иметь. То, что имеется в России, есть извращение неродившегося гражданского общества, перерождение эмбриона либерализма, случившееся в утробе истории.

А в чем, спросите вы, практическая разница? А в том, что после преодоления фашизма европейское общество возвращается к своему ранее существовашему, то есть либеральному, состоянию. А вот после преодоления того, что мы имеем в России сегодня, мы вернемся обратно в утробу, из которой так и не успели вылезть. То есть Россия даже в самом лучшем раскладе вернётся к докапиталистическому, долиберальному состоянию, условно говоря, без гегелевской философии, кельзианской правовой четкости и работающей как часы прусской бюрократии. За все это придется начать бороться если не с нулевого уровня, то точно с очень низкого старта.

В России мы имеем не фашизм, а декадентскую (упадническую) версию большевизма, один из продуктов его полураспада, а именно – национал-большевизм. Как император Константин позаимствовал у ранее гонимых христиан их религию и сделал ее государственной, так Путин позаимствовал у ранее гонимых «лимоновцев» и сделал государственной их идеологию (в обработке их поздних пророков вроде Дугина). Принципиально важным отличием от фашизма здесь является то, что это левая идеология, стилизованная под правую. Это, кстати, многое объясняет в практике путинизма. При своем дальнейшем развертывании созданная на базе этой идеологии система будет проявлять себя как антикапиталистическая. То есть русские «Круппы», вместо того, чтобы идеологически встраиваться в систему, будут медленно вытесняться и уничтожаться госкапитализмом.

В общем и целом, Путин, помимо войны, провернул еще одно важное дельце, на которое из-за грохота канонады пока мало кто обратил внимание. Он, собственно, и проворачивает на практике на ходу тот самый «левый поворот» , о котором Ходорковский теоретизировал в 2004 в тюрьме. Об этом я и хотел сказать Михаилу Борисовичу в последних «Борисычах», но не успел – хорошая мысля, как известно, приходит опосля” (ВЛАДИМИР ПАСТУХОВ).