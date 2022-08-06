Российский программист с помощью ArtMoney взломал блокчейн биткоина

Неожиданное открытие российского программиста Валерия К. может

перевернуть весь рынок криптовалют – в конце июля ему удалось взломать блокчейн

биткоина с помощью российской программы «ArtMoney», выпущенной в 2002 году Он утверждает, что смог зачислить себе на кошелёк 10 BTC менее, чем за секунду.

Разработчик в деталях описал последовательность своих действий.

«Я скачал весь блокчейн битка себе на компьютер и запустил

процесс поиска в реестре записей с указанием точной суммы на моём кошельке.

Когда значение было найдено, я зачислил себе на кошелёк 10 биткоинов и

«Артмани» за секунду справилась с этой задачей», – написал он на портале Reddit.

Другие пользователи поначалу отнеслись к истории с недоверием, но вскоре свыше сотни человек

подтвердили – с помощью программы разработанной более 20 лет назад, действительно можно зачислить на свой кошелёк любую сумму в цифровой валюте. После того, как историей заинтересовались СМИ, стоимость крупнейшей криптовалюты рухнула на 64% (по состоянию на 13:58 по Москве) и продолжает падать.

Создатель Ethereum (второй крупнейшей мировой цифровой валюты) Виталик Бутерин поделился мнением об инциденте в своих социальных сетях.

Мы переводим Ethereum на PoS рельсы именно из-за таких

проблем. Когда надежность системы основана на алгоритмах и работе

программистов, всегда найдется способ защиту обойти. Программисты вообще не настолько хорошо делают свою работу, чтобы полагаться на них хоть в чём-то серьёзном… В системе PoS

надежность обеспечивается богатыми людьми, которые мотивированы нежеланием

потерять свой капитал. Это гораздо надёжнее. Желаю моему другу Сатоси скорее

это осознать.

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