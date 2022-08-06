 

Мнение: Мирные жители собирают “Лепестки”

06.08.2022, 13:25, Разное
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Прицепом к посту о "Лепестках" https://colonelcassad.livejournal.com/7781977.html
Даниил Безсонов обращает внимание на риски сбора таких мин неподготовленными гражданскими лицами, а также скученного хранения мин.

Мирные жители собрали противопехотные мины "Лепесток". Отдельно хочу попросить местных жителей быть предельно осторожными и по возможности дожидаться сапёров. И мины нельзя собирать в одну кучу, таким образом увеличивается взрывная сила в случае детонации одной из мин.

В общем, будьте предельно осторожны.

Источник: Colonel Cassad


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