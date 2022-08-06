Мнение: Секретная физика

Вчерашний арест еще одного ученого, тематикой работы которого были гиперзвуковые ракеты, вызывает вопросы формулировкой обвинение: государственная измена. Вероятно, ему будут вменять эпизоды передачи каких-то секретных сведений «на сторону».

Заниматься гиперзвуком во всём мире начали уже достаточно давно. Поэтому все рано или поздно, но столкнулись с одними и теми же проблемами, которые и привели к тому, что на программах гиперзвуковых ракет был поставлен если не крест, то само направление было признано недостаточно эффективным.

Внезапное возвращение России к этой тематике выглядело, скорее, как лихорадочный поиск «чудо-оружия», что подкреплялось программами вооружений, основанных на таких же сомнительных проектах многолетней давности, которые были закрыты. Скажем, знаменитая подводная «Царь-бомба» Сахарова, когда подводная лодка взрывает у берегов противника заряд невиданной силы, вызывающий волну, сносящую все на своем пути на сотни километров в глубину территории. Своего рода суперцунами. Проблема в том, что цунами вызывается продольным смещением литосферных плит, а вот обычное точечное землетрясение (либо подрыв) неспособны вызывать цунами. И вроде бы это известно тоже достаточно давно. По какой причине от идеи и отказались — закон падения энергии волны от квадрата расстояния обойти невозможно. А только представьте себе, какие массы воды и с какой энергией нужно двинуть на расстояние хотя бы в десять километров по фронту и десять в длину (про сотни и речи нет), чтобы понять — зарядов такой мощности человечество, к счастью, еще не изобрело.

Теперь все эти идеи реанимированы, но законы физики указам президента и секретным распоряжениям Совбеза не подчиняются, а потому все те же проблемы и всплыли на поверхность. Но надежды высших инстанций на чудо были настолько велики, что отголосками доносились в абсолютно завиральных заявлениях этих инстанций, которые вызывали оторопь у людей, имеющих хотя бы шесть классов средней школы. Приснопамятные «двадцать восемь Мах в плотных слоях атмосферы» – самая известная глупость, но их там – как лопухов за баней.

По всей видимости, реальный результат «на выходе» оказался настолько не совпадающим с изначальным заданием, что рано или поздно, но должен был возникнуть вопрос: «А кто виноват?» «Где эта сволочь?» – как говорилось в известном фильме Рогожкина. Стрелочниками и назначили ученых-разработчиков, которым вменили абсолютно абсурдные преступления (ну вот что можно продать врагу в теме, которую тот же враг исследует лет пятьдесят? Секретный закон Бойля-Мариотта или неизданную версию уравнения Бернулли?).

Поэтому и погромы в среде, которая отвечала за исполнение идиотских распоряжений руководства. Ну не руководство же арестовывать, тем более, что в УК нет статьи «За тупость».

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