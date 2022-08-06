Fox News – в США хотят запретить китайцам покупать американские земли

«Позволить Китаю скупить наши сельскохозяйственные угодья или наши пищевые компании — огромная стратегическая ошибка», — заявил сенатор Том Коттон. По мнению политика, сделки с участием китайских граждан несут угрозу безопасности США, передаёт Fox News.

ЛОРА ИНГРЭМ, Fox News: Говоря о Китае, я хочу вернуться к тому, что мы уже освещали в передаче почти три месяца назад.

За последние несколько лет граждане Китая стали скупать десятки тысяч акров сельскохозяйственных угодий в штате Оклахома. Несмотря на то что они занимались этим и в ряде других штатов, именно Оклахома стала их основным штатом для покупок. Учитывая последствия для экономики и национальной безопасности, конгресс должен вмешаться.

Ну и теперь он вмешался! Мой следующий гость, сенатор Том Коттон, и его коллега Томми Тубервиль представили на этой неделе законопроект, запрещающий членам КПК (Коммунистическая партия Китая. — ИноТВ) и всем, кто связан с КПК, скупать американскую землю — и речь не только о сельскохозяйственных угодьях в Оклахоме, про которые я вам уже рассказывала. По данным национальной ассоциации риелторов, китайские инвесторы были одними из крупнейших иностранных покупателей земли в США — в прошлом году они заплатили рекордные 6,1 миллиарда долларов только за уже построенные дома. Сенатор Коттон присоединяется ко мне.

Сенатор, я уже слышу голоса либертарианцев, которые скажут: «Что здесь такого особенного? Китай занимается капитализмом, они скупают землю, это взвинчивает цены. Почему это не хорошо для экономики?»

ТОМ КОТТОН, сенатор: Ну, наша либертарианская мысль очень полезна для регулирования налоговой политики и регулятивной политики здесь, в Соединëнных Штатах, — Рональд Рейган понимал это. Но в мире границ это не так хорошо работает. Одно дело, когда границы открыты, такие как граница с Мексикой, и совсем другое, — когда китайское влияние переступает нашу границу из материкового Китая. Позволить Китаю скупить наши сельскохозяйственные угодья или наши пищевые компании — огромная стратегическая ошибка. Смотрите, простые факты таковы: Китай не может прокормить себя. Соединëнные Штаты могут накормить не только своих граждан, но и большую часть мира благодаря продуктивности наших фермеров и владельцев ранчо. Зачем же нам уступать такое огромное стратегическое преимущество Китаю?

ЛОРА ИНГРЭМ: Гордон Чанг недавно написал статью, в которой говорится, что в соответствии с законом о национальной разведке Китая, люди, которым разрешено покупать такие земли, должны помогать китайской разведке, и каждый китайский житель или организация должны совершать шпионские действия, если этого потребует режим. Таким образом, похоже на то, что Китай может попросить своих граждан, которые находятся за рубежом, будь то по причине покупки земли или участия в каком-то бизнесе, чтобы они отслеживали деятельность американцев и их предприятий, пока они находятся здесь, верно?

ТОМ КОТТОН: Да, верно, Лора. Я имею в виду, что Китай — это не Америка. Китай — коммунистическая страна. В Америке, если американский житель хочет купить ферму в Канаде или взять дом в кратковременное владение в Мексике, он может это сделать. Им не нужно спрашивать разрешения у нашего правительства. Но в Китае, если вы хотите уехать из страны, если вы хотите вывести свои деньги из страны, вам фактически нужно просить разрешения у Коммунистической партии Китая и выполнять её приказы, если потребуется. Вот почему мы просто обязаны прекратить подобные сделки, будь то сельскохозяйственные угодья, или продовольственные компании, или вообще китайские компании, которые создают новые продовольственные компании здесь, в Америке — как они уже пытаются сделать рядом с военно-воздушной базой Гранд-Форкс в Северной Дакоте, где они бог знает, чем ещё занимаются, в непосредственной близости от этой базы. Мы должны просто остановить это, этого нельзя допускать.

Дата выхода в эфир 04 августа 2022 года.