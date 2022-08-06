 

Российский флаг подняли над городом Днепрорудное в Запорожье

06.08.2022, 12:54, Новости дня
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Российский триколор установили на радиотелевизионный передающий центр в городе Днепрорудное в Запорожской области.

«Теперь наш российский флаг развивается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров. Жители этого города знают: они под надежной защитой», – передает РИА «Новости» с места событий.

Ранее ВС РФ ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области около 500 украинских националистов, сообщили в минобороны России. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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