Российский флаг подняли над городом Днепрорудное в Запорожье

Российский триколор установили на радиотелевизионный передающий центр в городе Днепрорудное в Запорожской области.

«Теперь наш российский флаг развивается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров. Жители этого города знают: они под надежной защитой», – передает РИА «Новости» с места событий.

Ранее ВС РФ ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области около 500 украинских националистов, сообщили в минобороны России.

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