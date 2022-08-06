Власти Афганистана не нашли тело на месте удара США по главарю «Аль-Каиды»

Власти Афганистана не нашли тело на месте ракетного удара США по главарю террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Айману аз-Завахири в афганской столице Кабуле, сообщил представитель движения «Талибан» (запрещенная ООН организация) Забихулла Муджахид.

«Мы не нашли никакого тела в месте, которое подверглось удару американского беспилотника», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в Белом доме заявили, что в Афганистане силами США ликвидирован Айман аз-Завахири, который руководил террористической группировкой «Аль-Каида» после смерти Усамы бен Ладена. Согласно сообщению американской стороны, аз-Завахири был уничтожен двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника. После этого Госдеп предупредил американцев об угрозе терактов в стране.

Сам Усама бен Ладен, согласно официальной информации, был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года американским спецназом в укрепленном доме близ города Абботабад на севере Пакистана. Он был идентифицирован и похоронен в море, чтобы место его захоронения не стало объектом культа для террористов. Бен Ладен взял на себя ответственность за множество терактов, в том числе за атаки 11 сентября 2001 года, когда погибли 3 тыс. человек.

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