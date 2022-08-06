Трендовые, омолаживающие, многослойные: летние стрижки с челкой на волосы средней длины для дам за 50

Долгое время считалось, что женщины старше 50 лет должны носить только короткие стрижки. Но этот миф пора оставить в прошлом. Вовсе не возбраняется носить волосы до плеч, при этом они будут выглядеть более объемными благодаря челке и многослойной стрижке.

Правильная стрижка также может скрыть морщины и сделать лицо более вытянутым. Вот несколько причесок средней длины – от длинного боба до “кефали” с челкой. Все они в тренде в 2022 году.

Боб с челкой-шторкой

Боб с челкой, безусловно, является трендовой прической 2022 года. Он создает больше объема, эффектно обрамляет лицо, а благодаря челке-шторке можно сделать менее заметными морщинки на лбу. Кроме того, стрижка длиной от подбородка до плеч — идеальная переходная прическа.

Волосы до плеч, немного прореженные внизу, создают свежий, молодой вид. Тонкие слои прекрасно сочетаются с челкой. Самое большое преимущество — эту прическу можно подогнать под форму лица.

“Кефаль” с челкой и волнами

Такая стрижка мгновенно сделает любую женщину на 10 лет моложе. Тонкие безжизненные волосы старят. Нежные волны выглядят игриво и могут подчеркнуть черты лица. Чтобы добиться омолаживающего эффекта, стоит выбрать многослойную стрижку с челкой-шторкой.

Легендарная стрижка “кефаль” – короткая спереди и длинная сзади – в 2022 году была переосмыслена. Спереди волосы короткие, с челкой, сзади они доходят минимум до плеч. Современная “кефаль” сочетает в себе преимущества коротких волос и плюсы длинных. Она отличается простотой в уходе и жизнерадостным внешним видом.

Стрижка “волк”

Для женщин за 50 в очках великолепно подходит стрижка «волк». На первый взгляд, она очень похожа на “кефаль”, но с точки зрения стиля она менее сложная. С такой прической даже не придется закреплять волосы текстурирующим спреем, потому что они выглядят довольно небрежно. В этом случае отлично подойдет короткая челка, которая не только скроет морщины на лбу, но и сделает глаза больше.

Лохматый боб

Эта стрижка идеально подходит женщинам с тонкими волосами. Как известно, после 50 лет волосы становятся тоньше. И тут на помощь может прийти лохматый боб. Челка и короткие слои по всей длине основных волос создают ощущение объема.

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Стрижка также придает структуру волосам и красиво обрамляет лицо, поэтому эта прическа особенно подходит круглолицым. Можно комбинировать густую челку с лохматым длинным бобом. Такой вариант идеален для дам с круглым лицом, так как зрительно удлиняет его и подчеркивает скулы.

Добавить текстуру волосам можно с помощью правильного цвета. Блики вносят разнообразие и могут тонко подчеркивать уровни.

Прически средней длины с челкой, которые молодят

Прически средней длины с челкой выглядят привлекательно и элегантно на женщинах любого возраста. Особенно это касается стрижек с челкой-бахромой, которые делают лицо молодым и свежим. Лучшего эффекта можно добиться, если выбрать подходящий цвет волос.

Пряди вокруг лица окрашиваются в блонд, остальные волосы окрашиваются в тона от светло-коричневого до темно-коричневого с плавным переходом снизу вверх. Так прическа будет выглядеть легкой, воздушной и интересной.

Волосы до плеч

Волосы до плеч особенно хорошо смотрятся на женщинах старше 50 лет. Их можно укладывать в высокие прически, они выглядят женственно, а также создают объем благодаря многослойности. Особенно важно, чтобы стрижка подходила к форме лица. Женщины с тонкими волосами могут уложить прическу с помощью плойки или фена в качестве повседневного варианта.