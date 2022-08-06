 

Явлинский будет вести ток-шоу «Непримиримый. Голос оппозиции» на Первом канале

06.08.2022, 11:33, Разное
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Лидер внесистемной либеральной оппозиции, глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский будет вести новое политическое ток-шоу на «Первом канале».

Программа, стартующая 15 августа, получила название «Непримиримый» («Голос оппозиции»), а её рекламная кампания началась уже сегодня.

В промо-ролике, регулярно появляющемся в эфире, оппозиционер утверждает: свобода слова в России есть, и его шоу – лучшее тому доказательство. Ассистенткой Явлинского и модератором дискуссий выступит журналистка Марина Овсянникова, недавно вернувшаяся на телевидение и подписавшая новый контракт.

В рамках нового, беспрецедентного проекта представители «прозападного крыла» (так дословно говорится в пресс-релизе) будут дебатировать с «патриотическими лидерами мнений» в прямом эфире.

– Почему мы, либералы, ненавидим православную веру? Как мы оправдываем аборты – узаконенные убийства детей? Почему стране нужна новая волна приватизации и какую роль отводим России в мире будущего? Узнайте всё это в понедельник, пятнадцатого августа, в 21:00, сразу после вечерних новостей, – анонсирует Овсянникова.

– Кстати, я ещё и еврей, – добавляет Явлинский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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