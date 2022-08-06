 

Адвокат обжаловал приговор в отношении директора парка «Тайган»

06.08.2022, 11:30, Новости дня
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Приговор в отношении директора крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова обжалован, апелляция подана в Верховной суд Крыма, сообщил его адвокат Арман Петросян.

«Апелляционная жалоба мной подана в Верховный суд Республики Крым», – передает РИА «Новости» слова Петросяна.

Сейчас Зубков находится в СИЗО после того, как Белогорский районный суд Крыма в конце июля вынес приговор по уголовному делу. Причиной стал инцидент с хищником в парке, когда животное откусило палец ребенку.

Зубкова приговорили к двум годам и трем месяцам колонии и штрафу в размере 255 тыс. рублей. С подсудимого в пользу ребенка была взыскана компенсация морального вреда в размере 616 тыс. рублей.

По данным следствия, в сентябре 2021 года на территории парка львов «Тайган» женщина, держа на руках своего годовалого ребенка, подошла близко к сетке вольера, в результате чего тигр откусил часть большого пальца левой руки малышу. Было заведено уголовное дело в отношении директора парка. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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