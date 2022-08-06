Путин встретился с Кадыровым

Президент Владимир Путин в пятницу после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни, сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля сообщил, что на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.

Ранее Кадыров сообщал о том, что во время переговоров Путина и Эрдогана познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. Он тогда сообщал, что собеседники «пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах». Кадыров отмечал, что в Турции проживает достаточно большое количество этнических чеченцев, и добавил, что сам получил приглашение посетить Турцию и принял его.

По итогам переговоров лидеров РФ и Турции было принято совместное заявление двух президентов. Путин и Эрдоган договорились увеличивать объем торговли между странами, наращивать взаимодействие в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Кроме того, в заявлении говорится о необходимости обеспечить выполнение стамбульских соглашений, в том числе в части беспрепятственного экспорта российского зерна, и подчеркивается важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. А в начале переговоров Эрдоган заявлял, что Турция и России «откроют новую страницу в двусторонних отношениях».

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