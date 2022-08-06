 

Дипломат России заявил о предложении США рассматривать космос, как среду для боевых действий

06.08.2022, 10:05, Новости дня
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США продвигают концепцию, предлагающую рассматривать космос как еще одну среду ведения боевых действий, сообщил замглавы делегации РФ на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.

«Сейчас американцы и страны НАТО активно продвигают очень опасную концепцию, что космос, как и киберпространство, должен рассматриваться как еще одна среда ведения боевых действий», – передает РИА «Новости» слова Белоусова.

Он отметил, что это противоречит концепции, которая легла в основу договора о космосе 1967 года.

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, был одобрен 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года. Подписали его Москва, Вашингтон и Лондон. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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