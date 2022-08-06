Дипломат России заявил о предложении США рассматривать космос, как среду для боевых действий

США продвигают концепцию, предлагающую рассматривать космос как еще одну среду ведения боевых действий, сообщил замглавы делегации РФ на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.

«Сейчас американцы и страны НАТО активно продвигают очень опасную концепцию, что космос, как и киберпространство, должен рассматриваться как еще одна среда ведения боевых действий», – передает РИА «Новости» слова Белоусова.

Он отметил, что это противоречит концепции, которая легла в основу договора о космосе 1967 года.

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, был одобрен 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года. Подписали его Москва, Вашингтон и Лондон.

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