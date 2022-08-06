В Совфеде отказались считать Украину безопасной для транзита

После конфискации российской собственности Украина не может считаться безопасной для транзита энергоносителей, сообщил председатель комитета Совета Федерации по Конституционному законодательству Андрей Клишас.

«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима [президент Украины Владимир] Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», – написал Клишас в своем Telegram-канале.

Накануне Зеленский заявил, что в Украине конфисковали российские активы на 765 млн долларов. По его словам, в стране собираются изъять еще свыше 900 принадлежащих российскому государству активов.

Напомним, Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» в Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности «российских пропагандистов», не пояснив, о ком именно идет речь. По информации бюро экономической безопасности Украины, уже арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более миллиарда долларов.

—