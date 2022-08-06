 

В Совфеде отказались считать Украину безопасной для транзита

06.08.2022, 10:05, Новости дня
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После конфискации российской собственности Украина не может считаться безопасной для транзита энергоносителей, сообщил председатель комитета Совета Федерации по Конституционному законодательству Андрей Клишас.

«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима [президент Украины Владимир] Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», – написал Клишас в своем Telegram-канале.

Накануне Зеленский заявил, что в Украине конфисковали российские активы на 765 млн долларов. По его словам, в стране собираются изъять еще свыше 900 принадлежащих российскому государству активов.

Напомним, Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» в Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности «российских пропагандистов», не пояснив, о ком именно идет речь. По информации бюро экономической безопасности Украины, уже арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более миллиарда долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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