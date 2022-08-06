Скандинавская диета против средиземноморской: какой вариант выбирать тем, кто хочет добиться снижения веса

Скандинавская диета была разработана на основе традиционной кухни Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Исландии. Она не предусматривает расчета калорий или строгих ограничений. Такой рацион основан на постоянном здоровом подходе к питанию. Чем отличается скандинавская диета от средиземноморской? И какая из них более эффективна для снижения веса? Эти вопросы мы рассмотрим в статье.

Чем отличается скандинавская диета от средиземноморской

Скандинавская и средиземноморская диеты имеют много общего. Оба рациона предусматривают употребление цельнозерновых продуктов, рыбы, овощей, фруктов и бобовых. При этом в меню ограничиваются такие виды пищи, как красное мясо, обработанная еда и сладости.

Отличие между диетами заключается в источниках жиров. В средиземноморской кухне используется оливковое масло. Этот продукт применяется для заправки салатов.

В скандинавском рационе источником полезных липидов является рапсовое масло, так как оливки не растут в северных регионах. Оно выдерживает высокие температуры и может использоваться не только для салатов, но и для приготовления горячих блюд. Этот продукт не менее полезен, чем оливковое масло.

В скандинавской диете акцент делается на использовании местных видов продуктов. Поэтому она предусматривает употребление холодноводной рыбы: сельди, скумбрии, лосося и сардин. Эти виды богаты полезными жирными кислотами омега-3.

Скандинавский рацион уделяет больше внимания ферментированной пище, чем средиземноморская диета. Он включает в себя такую еду, как маринованные продукты из сельди и овощей, а также кефир и йогурт.

Какой рацион полезнее для здоровья

Преимущества средиземноморского меню хорошо изучены диетологами. Что касается скандинавского рациона, то ученые начали исследовать его относительно недавно.

По мнению специалистов, обе диеты приносят пользу здоровью. Они следуют примерно одинаковым принципам. И в скандинавском, и в средиземноморском рационе присутствуют жирные кислоты омега-3. Эти вещества нормализуют уровень холестерина в крови и поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Растительная пища является основой средиземноморской и скандинавской диет. Это помогает насытить организм клетчаткой и улучшить пищеварение. Такой рацион предотвращает появление хронических болезней кишечника.

Обе диеты предусматривают ограниченное потребление сахара и сладостей. Это хороший способ профилактики сахарного диабета 2 типа.

При исследовании скандинавской и средиземноморской диет специалисты не обнаружили никаких рисков для здоровья. Оба рациона приносят организму только пользу.

Какая диета эффективнее для снижения веса

Исследования ученых показали, что обе диеты полезны для снижения веса. Вы можете использовать для похудения как средиземноморскую, так и скандинавскую систему питания. Однако в обоих случаях потеря массы тела возможна лишь при контроле порций и отсутствии переедания.

Важно помнить, что любой рацион не приведет к похудению, если вы много едите и расходуете мало калорий. Поэтому даже самую полезную еду нужно употреблять в разумных количествах.

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Средиземноморская и скандинавская диеты имеют немало преимуществ по сравнению с другими меню для похудения. Они не предусматривают жестких ограничений и голодания. Вы сможете терять вес, употребляя вкусную и полезную еду.

Далее мы рассмотрим основные группы продуктов, которые используются в скандинавской диете.

Цельные зерна

В скандинавской диете около 25 % дневной нормы калорий поступает из цельнозерновых продуктов, таких как рожь, ячмень и овес. В эту же группу входят хлеб, рис и макаронные изделия из цельной пшеницы.

Эта система питания также допускает употребление хлопьев из злаков, но лишь в том случае, если в них нет сахара, меда и других подсластителей.

Фрукты, овощи и ягоды

Скандинавская диета предусматривает ежедневное употребление хотя бы одной порции овощей и фруктов. При этом предпочтение следует отдавать органическим, сезонным и местным плодам. Рекомендуется употреблять такие овощи, как картофель, свекла, морковь, разные виды капусты, шпинат и перец.

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Скандинавская диета рекомендует есть ягоды. В день рекомендуется съедать по 2 чашки клубники, брусники, малины или черники. Эти плоды низкокалорийны и богаты полезными антиоксидантами.

Эта система питания рекомендует ежедневно включать в меню такие продукты, как яблоки, апельсины, грейпфруты, бананы и ананасы.

Рыба

Диета предусматривает употребление свежей жирной рыбы (лососевых, сельди, скумбрии), а также консервов из анчоусов, сардин, тунца. Эти продукты нужно включать в меню не реже 2 раз в неделю.

Мясо

Мясо птицы разрешено, если вы выбираете обезжиренные части тушки. Рекомендуется употребление куриной грудки, филе индейки, а также нежирной говядины и оленины. Необходимо сосредоточиться на таких видах мяса, которые содержат много белка, но мало жира.

Молочные продукты

Молочные продукты – важная часть скандинавской диеты. Этот стиль питания предусматривает ежедневное употребление сыров, йогуртов и обезжиренного молока. При этом следует избегать подслащенных молочных напитков и йогуртовых продуктов с сахаром.

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Какой пищи необходимо избегать

Скандинавская диета не рекомендует употреблять красное мясо, так как оно богато жирами.

Другой запрет касается обработанных продуктов. Их необходимо исключить из меню, так как они содержат много соли, сахара и вредных добавок.

Также следует избегать употребления сладостей и напитков с добавленным сахаром. В меню можно ежедневно включать не более 1 стакана фруктового или ягодного сока. Основное питье должно состоять из несладкого чая, кофе без сахара, обезжиренного молока и чистой воды.

Заключение

Можно сделать вывод, что скандинавская и средиземноморская диеты одинаково полезны для здоровья и эффективны для снижения веса. Вы можете выбрать любую из них, исходя из своих вкусовых предпочтений. Если вам нравится южно-европейская кухня, то придерживайтесь средиземноморского рациона. Если же вам больше по душе северные гастрономические традиции, то лучшим выбором станет скандинавская диета.