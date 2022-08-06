Во время задымления в государственном архиве РФ сгорели все документы за 1861 год

В Москве, в крупнейшем государственном архиве страны произошло задымление, сопровождающееся некоторыми экзотермическими реакциями. Из здания ГАРФ эвакуировали почти три сотни человек, никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники пожарной службы нашли очаг вредоносного процесса и ликвидировали его.

По данным МЧС, в результате инцидента пострадало одно из помещений с архивами 19 века. Так, были безвозвратно уничтожены около двух сотен важнейших исторических документов.

«Сгорели все грамоты, карты, декреты и манифесты за 1861 год. К сожалению, это были именно оригиналы, а не копии», — рассказал источник в архиве.

В свою очередь в Минюсте уже заверили: непреднамеренное уничтожение документов в результате форс-мажорных обстоятельств не приведёт к серьёзным последствиям. Могут утратить силу отдельные незначительные акты 1861 года, такие как, например, манифест царя о запрете рыбной ловли на Патриарших прудах.

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