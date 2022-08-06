Мнение: Очередная война в Газе

Израиль объявил воздушную тревогу в южных районах страны и призывает 25 000 резервистов. США уже официально поддержали удары по Сектору Газа.

"Исламский Джихад" обещает ответные действия на сегодняшние удары по Сектору Газа (погибло как минимум 10 и ранено более 50 человек)

Израиль заявляет, что запущено из Газы 50 ракет и 44 из них сбиты. Стоит отметить, что пока речь идет о кустарных ракетах собираемых в Газе. Наибольшую угрозу для Израиля представляют иранские ракеты средней дальности, которые накрывают большую часть территории Израиля и способны прорывать израильскую систему ПВО.

Неизвестно, сколько таких ракет успели завезти в Газу со времен прошлой войны.

Одна из ракет "Исламского Джихада" поразила жилой дом в Ашкелоне.

Премьер-министр Израиля заявил, что Израиль не стремится к сухопутной операции в Газе, но не боится ее. ВВС Израиля сейчас наносят удары по Сектору Газа.

"Исламский Джихад" заявляет, что в этой войне для него нет ограничений и его ракеты достигнут Тель-Авива.

На данный момент согласно заявлениям Израиля, запущено уже более 100 раке

По непроверенной информации "Исламский Джихад" заявил, что будет продолжать удары по Израилю до тех пор, пока Макаревич не осудит израильскую агрессию и не выйдет с Палестинским флагом на митинг в Тель-Авиве.

Много видео и фото ракетных пусков по Израилю и ударов Израиля по Газе опубликовано в Телеграме https://t.me/boris_rozhin

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