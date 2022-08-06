Bloomberg назвал укрепление рубля «головной болью» для Запада

Укрепление рубля к евро стало «головной болью» для западных банков, а покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки, пишет Bloomberg.

Исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль рассказал, как на фоне укрепления рубля прибыль его банка растет, но для тех, кто решил ликвидировать свой бизнес в России, крепкая российская валюта стала «головной болью», передает РИА «Новости».

Компании, решившие немедленно покинуть Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, понесли серьезные убытки. В частности, французский кредитный банк Societe Generale SA подтвердил, что по итогам второго квартала его доналоговые потери из-за ухода составили 3,3 млрд евро.

Ранее британский журнал Economist написал, что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против нее «беспрецедентные санкции».

Кроме того, в The Guardian вышла статья, в которой говорилось, что объявленная РФ странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.

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