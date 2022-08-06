 

Китай призвал Россию сообща противостоять гегемонии Запада

06.08.2022, 8:41, Новости дня
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Россия и Китай должны сообща способствовать формированию стабильных международных цепочек поставок и совместными усилиями противодействовать гегемонии отдельных держав, говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи главы китайского внешнеполитического ведомства Ван И с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене.

«В сложившейся ситуации Китай и Россия должны сообща содействовать региональному развитию. Нам нужно создавать стабильные и надежные отраслевые цепочки поставок в регионе, <…> сообща бороться с лживыми порядками, которые устанавливают гегемоны», – передает ТАСС заявление Вана И.

Как сказал глава МИД КНР, Пекин будет наращивать масштабы взаимодействия с Москвой в таких направлениях, как противодействие эпидемиям, здравоохранение, сфера коммуникаций, цифровая экономика, внедрение экологически чистых низкоуглеродных технологий. Он отметил, что Китай и Россия должны содействовать сопряжению проектов инициативы «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза, укреплять отношения в соответствии с задачами Большого евразийского партнерства.

Китайский дипломат добавил, что КНР и России следует «руководить региональным процессом по обеспечению подлинной безопасности». «Нужно совместно содействовать усилению сплоченности и процветанию в Евразии, целенаправленно защищать [существующие] принципы формирования международных отношений, усиливать взаимовыгодное сотрудничество, направлять глобальное развитие в правильном направлении», – подытожил Ван И.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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