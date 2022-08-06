Мнение: О русских с фигой в кармане… Расплачиваться и раскаиваться?

Говорящая голова российского МИД Мария Захарова, оторвавшись на минутку от уже традиционных обличений Запада и медовых дифирамбов начальнику, обратила гневный взор на некоторых наших соотечественников (или уже не совсем наших?). И обрушила на них внеочередной гневный спич. Попутно обозвав даже не крысами, а «крысками». В общем, обогащение лексикона российской дипломатии не знает выходных.

Но за что?

Всего лишь за аватарки в «богомерзком» и «властнозапрещённом» Фейсбуке, чей владелец, компания Meta, признана экстремистской и запрещённой в России.

«Вы заметили, как начался процесс убирания с аватаров украинских флагов, чёрных квадратов и поминальных свеч? — задаёт Мария Захарова риторический вопрос аудитории, уже давно покинувшей запрещённую соцсеть. И сама же прокидывает мостик к следующей «мысли», ключевой. — Мы же все понимаем, что не от прозрения это делается. А тихонечко так, подленько они сворачивают “гражданскую позицию” в трубочку до лучших времён. Обозначились, и хватит. Тем более Россию не отменили, а Зеленский совсем плох. Мало ли что».

Действительно, для части сограждан это была такая «фига в кармане». Мол, в обычной жизни моё дело — сторона. А вот в виртуальной можно и обозначить робкое несогласие. То есть даже не бунт на коленях, а фронда на четвереньках. С робкой надеждой, мол, «там» зачтётся.

Собственно, в условиях, когда за слово из пяти букв можно получить семь лет заключения, а за выражение мнения — крупный штраф за «дискредитацию», большего и ожидать сложно. Особенно от тех, кто по разными причинам не «свалил».

Но теперь и робостное «виртуальное вольномыслие» уже признаётся нетерпимым.

И вот уже депутаты «Справедливой России» создают некую Группу расследования антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), а государственный служащий высокого ранга требует «искреннего покаяния» от подбирающих к синей сумочке жёлтый шарфик и грозно обещает, что «всё только начинается».

Да, безусловно, начинается. Но что?

Попавший под прицел ГРАДа актёр и телеведущий Иван Ургант прямо заявил о появлении «русского маккартизма». При этом он ещё нашёл возможность и силы пошутить, предложив переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.

Но вскоре станет сильно не до смеха.

Потому что раскручивать маховик репрессий в России, устремившейся в «#СССР 2.0», уже умеют хорошо. А вот останавливать — ещё не научились. И понимая всё про русский размах, можно не сомневаться, что врагов будут искать и находить повсюду. Кроме, быть может, главного кабинета в Кремле. Причём последствия не ограничатся увольнениями и обличениями, как было в #США в начале 1950-х. Русский путь в этом направлении — совсем другой: бессмысленный и беспощадный, по недоброй традиции.

Мне только одно интересно. Все ли из тех, кто сейчас нагнетают борьбу с «антироссийской деятельностю» и прочим свободомыслием, помнят важный исторический факт: практически все инициаторы тех репрессий в итоге сами попали под их каток?

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