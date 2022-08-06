Самолёты в Германии опаздывают даже чаще, чем поезда

Пунктуальность в аэропортах Германии стала исключением из правила: в июле даже половина взлётов и посадок в немецких аэропортах не состоялась по расписанию, пишет немецкая газета Die Zeit. С одной стороны, операторы аэропортов не ожидали такого резкого роста спроса на фоне пандемии, с другой — на ситуацию повлияли боевые действия на Украине, из-за которых воздушное пространство над страной закрыто, а трафик над Германией, наоборот, увеличился.



AP

Немцы больше не могут строить планы, полагаясь на воздушное сообщение: пунктуальность в аэропортах Германии стала исключением из правила, пишет немецкая газета Die Zeit. Об этом свидетельствует отчёт поставщика услуг по предоставлению данных о полётах OAG, составленный эксклюзивно по запросу издания. Согласно этому отчёту, в стране задерживается значительно больше рейсов, чем по официальной статистике крупных аэропортов.

OAG получает данные от авиакомпаний и аэропортов, включая Star Alliance. Например, в альянс авиакомпаний входит Lufthansa, которая выполняет большинство рейсов во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. По данным OAG, эти данные охватывают 88% всех рейсов в мире, и ещё большую часть — в Германии.

По информации OAG, в июле даже половина взлётов и посадок в немецких аэропортах не состоялась по расписанию. При этом самолёт считается прибывшим вовремя, если он отправляется или прибывает к выходу на посадку с опозданием менее чем на 15 минут, поясняет Die Zeit. Особенно драматичная ситуация сложилась в крупнейших аэропортах Германии — во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. По данным OAG, в июне и июле только каждый четвёртый рейс там выполнялся вовремя.

Операторы аэропортов Франкфурта и Мюнхена ссылаются на собственные данные о задержках, согласно которым всё выглядит не так уж плохо. Примерно каждый второй рейс в последнее время опаздывал более чем на 15 минут. Ни аэропорты, ни компания, предоставляющая данные, не смогли убедительно объяснить, почему их данные так сильно отличаются от данных OAG. В любом случае, операторы аэропорта осознают, что нынешние условия неприемлемы. «Наша пунктуальность сейчас находится по ту сторону добра и зла», — признал Штефан Шульте, глава оператора франкфуртского аэропорта Fraport, в интервью Die Zeit на прошлой неделе. Он обещал улучшение ситуации за счёт увеличения числа сотрудников.

В аэропортах Кёльна/Бонна и Штутгарта этим летом, по данным OAG, задерживается каждый четвёртый рейс. Гамбург, Берлин и Дюссельдорф занимают промежуточную позицию с показателем около 50%.

Небольшим аэропортам легче соблюдать график, поскольку задержка одного самолёта влияет на меньшее количество других рейсов. В Мюнхене в 2021 году насчитывалось в три раза больше пассажиров, чем в Штутгарте или Кёльне/Бонне, во Франкфурте — в шесть раз больше. Более того, многие задержки связаны не с проблемами в соответствующем аэропорту, а с техническими проблемами самолёта, погодой или задержками предыдущих рейсов.

Летом и до пандемии часто случались задержки из-за праздничных перевозок. Пример Мюнхена, однако, показывает, что условия в этом году экстремальные, подчёркивает Die Zeit. Операционная компания сообщает, что средняя задержка в июле была почти на десять минут дольше, чем в июле 2019 года. Задержка рейсов в Мюнхене в последнее время выросла в среднем почти до получаса.

Самое неприятное для пассажиров — когда их рейс отменяют совсем, а этим летом это происходит особенно часто, отмечает издание. Более 4% взлётов и посадок в Германии были отменены менее чем за 48 часов до вылета в июле. Во Франкфурте-на-Майне этот показатель достигал 6,7%. В родном аэропорту компании Lufthansa забастовка наземного персонала оказала особенно заметное воздействие на трафик в июле. В марте предупредительная забастовка сотрудников службы безопасности уже привела к отмене рейсов в кратчайшие сроки в нескольких аэропортах, с чем столкнулись пассажиры, например, в Берлине. В целом, в этом году в аэропортах Германии уже было отменено 2,6% рейсов, по сравнению с 1,5% за весь 2019 год.

Представители отрасли поясняют: одна из причин хаоса заключается в том, что они не ожидали такого быстрого роста спроса. «Такое значительное отклонение реального спроса от планирования и прогнозов является беспрецедентным», — заявил глава Ассоциации воздушного транспорта Германии (BDL) Йост Ламмерс. Нестабильная ситуация с коронавирусом и связанные с этим ограничения на поездки сделали невозможным надёжный расчёт поведения путешественников. В Германии самолёты до сих пор заполняются на треть меньше, чем до пандемии.

Авиакомпании и аэропорты сейчас находятся в затруднительном положении из-за того, что за два года пандемии потеряли слишком много персонала и слишком поздно приступили к повторному найму и улучшению условий труда, разъясняет Die Zeit. Так что теперь перебои случаются не только из-за нынешней волны коронавируса, но и из-за избыточной загрузки. По словам начальника Fraport Шульте, уровень заболеваемости среди сотрудников достигает 30%. Кроме того, время от времени случаются забастовки. Профсоюзу удалось договориться о повышении оплаты труда наземного персонала на 26%, но пока аэропорты и самолёты укомплектованы персоналом недостаточно. Вспомогательный персонал из-за рубежа, вероятно, не сможет заполнить пробелы полностью и, прежде всего, не сумеет сделать это достаточно быстро.

Ещё одна причина новой нестабильности, по словам представителей отрасли, связана с военными действиями на Украине. Тот факт, что воздушное пространство над страной закрыто, как и над Россией и Белоруссией, привёл к повышенному воздушному трафику над Германией. А рост трафика означает потенциальное увеличение количества сбоев, которые в итоге влияют на всю систему.

Кроме того, украинский конфликт привёл к удорожанию энергии. Так, цены на керосин удвоились после начала российской спецоперации на Украине и более чем утроились за последние два года. Неудивительно, что цены на билеты в 2022 году росли гораздо быстрее, чем общая инфляция, особенно учитывая высокий спрос.

«Платить больше за менее надёжные соединения — такова новая реальность для пассажиров в этом году», — подчёркивает немецкая газета Die Zeit. По сравнению с большинством аэропортов, даже немецкие железные дороги сейчас гораздо более пунктуальны.