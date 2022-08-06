Мнение: Проблема “Лепестка”

Актуальный текст для жителей Донецка и освобожденных территорий, которые ВСУ активно минирует противопехотными минами типа "Лепесток".

Проблема "Лепестка"

В данном материале не буду касаться, нарушения конвенций, вероломства и этичности применения противником мин ПФМ-1 "Лепесток", выкриков о коварстве и подлости противника, это всё "разговоры в пользу бедных". Особенно удивительно слышать это от военных, а что вы ожидали собственно, что противник будет воевать по-честному???!!!

Но это лирика, здесь коснусь только технических моментов, кратко, что бы было понятно неспециалисту.

В последнее время, в сети, происходят какие-то аттракционы невиданного слабоумия и отваги по разминированию этих мин.

По ним ездят бронетехникой, повреждая гусянки и асфальт, на них кидают покрышки, кирпичи, бьют палкой, стреляют из автомата…

Ну и классика киноидиотии:

Итак, что это за мина и как её правильно и безопасно разминировать.

Вводная часть:

ПФМ-1 мина противопехотная, фугасная, нажимного действия. Мина не поражает жертву осколками (корпус – мягкий полиэтилен), за исключением вторичных, образованных материалом с которым она соприкасается при взрыве, асфальт, бетон, камень, металл. Поражение наносится за счет бризантности, т.е. дробления конечности, нажавшей на мину.

Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится в момент наступания ногой (нажатия рукой) на датчик цели, которым является ВСЯ площадь полумягкого полиэтиленового контейнера с жидким взрывчатым веществом ВС-6Д. На фото видны более толстая часть мины, толщиной в палец и "крыло", которое просто кусок пластика. Приложение нагрузки на это самое крыло, совершенно безопасно. А вот надавливание на "толстую" часть, с усилием 5-25кг, вызывает взрыв. Да, для любителей поковырять – жидкое ВВ внутри ТОКСИЧНО!

Мина не имеет устройств неизвлекаемости и формально необезвреживаемая. Т.е. не взрывается при попытке поднять её, изменить её положение в пространстве. Главное не прикладывать нагрузку на толстую часть мины.

Устанавливается ТОЛЬКО средствами дистанционного минирования из кассет. Т.е. мина храниться в кассете (кассет несколько видов, визуально могут не отличаться друг от друга ничем, кроме маркировки) в транспортном (безопасном) положении, перевод в боевое положение начинается в момент отстрела кассета. На нисходящей части траектории полета, мины пиропатроном выталкиваются из корпуса. Заканчивается перевод в боевое положение через 1-10 минут после касания мины поверхности.

Принести безопасно мину (сотни штук) в кармане, в рюкзаке, и перевести их потом вручную в боевое положение нельзя технически.

Так как мина храниться в кассетах, а кассеты в контейнерах разной вместимости, то их высыпается на поверхность много и сразу, как правило десятки, сотни, тысячи штук. И засевают площадь от сотен квадратных метров, до десятков тысяч квадратных метров. Цвет мины может быть любых оттенков зеленого или коричневого цветов.

Существует ещё вариант ПФМ-1С, с самоликвидацией через 1-40 часов.

ВАЖНО!!!

ПФМ-1С внешне ничем не отличается от ПФМ-1, которая НЕ ИМЕЕТ устройства самоликвидации. Ни цветом, ни размерами. ПФМ-1С может иметь маркировку "С" на крыле, а может и не иметь, крыло может быть повреждено, в грязи, скрыто чем-то.

Это важно для понимания действий при разминировании. Потому что, можно поднять мину за крыло и в этот момент, по закону подлости, сработает самоликвидатор.

Главная часть:

1. Так как "Лепесток" устанавливается (читай разбрасываются) ТОЛЬКО средствами дистанционного минирования с помощью РСЗО, авиации, переносного комплекта минирования. То, как правило, мины просто лежат на поверхности, открыто. Трудность визуального обнаружения только в густой растительности, сильно захламленной местности, либо когда мины очень долго лежат на поверхности и покрываются пылью, снегом, опавшей листвой.

2. При обнаружении ПФМ, если вы гражданский человек, либо неспециалист, просто обозначьте место нахождения мины легко заметной в любое время суток и трудно смещаемой вешкой/знаком. Будьте внимательны! Если вы обнаружили одну ПФМ значит их кругом много, скорее всего. Обнаружение одной, это повод дать знать окружающим и усилить внимание, так как их кругом много.

Сообщите о находке, специально уполномоченным людям. Не подпускайте детей к минам, они имеют "интересную" форму и привлекают внимание детей.

3. Если вас привлекли к разминированию, не надо как дебилу стрелять в каждый "Лепесток" и вытворять с ними всё то, о чем я писал выше и чем завален интернет и ТГ-каналы. Вы подвергаете себя и других опасности поражения рикошетами от стрельбы или ранению вторичными осколками при взрыве мин на твердой поверхности.

Берёте любую пластиковую бутылку емкостью 2 л, лучше 5л, срезаете её "под совок". Из подручных материалов, дерева например, изготавливаете ручку-держак длиной 2-2,5 м, приделываете её к совку из пластиковой бутылки, путем втыкания в горлышко пластиковой бутылки и плотного закрепления пластиковыми стяжками, скотчем. НЕ стальными шурупами! У вас получается такой импровизированный совок, легкий и недающий опасных вторичных осколков даже при взрыве ПФМ.

С помощью этого совка и собираете ПФМ на местности, снося их в, заранее определенные, безопасные места для сбора, где потом их уничтожат/вывезут саперы. На себе хорошо бы иметь СИБЗ (БЖ, шлем) и защитные очки, подойдут обычные строительные. Этого достаточно. Не надо использовать лопаты с металлическими штыками и держаками, если по закону подлости, именно в момент переноски сработает самоликвидатор или поддевая ПФМ нажмете на неё жестким штыком лопаты и произойдёт взрыв, металл лопаты может нанести вам ранения. Это ни к чему. Можно использовать лопатки со штыками из тонкой трехслойной фанеры, как в наставлении, но по-моему, в наше время, легче найти пластиковую бутылку в зоне БД, чем фанеру.

П.С.

Да, советчикам, которые рассказывают, что нужны качественные ботинки, но только их не надо шнуровать, либо надо надевать кроссовки и тогда точно спасешься… Наденьте это все, что вы советуете и походите по ПФМ-1. Под запись. А потом пообщаемся.

Будьте грамотны в инженерном деле и да пребудет с вами не только сила, но и ум;)

https://ohotnik1975.livejournal.com/230912.html – цинк

И да, в порядке занудства. Минирование "Лепестками" улиц населенного города с целью убийства гражданских лиц – это военное преступление. На сегодня в Донецке на таких минах подорвалось 24 человека, 1 из них погиб.

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