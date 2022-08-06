«Внешнеполитический алкоголик» Байден ведёт США к банкротству

Джо Байден — это внешнеполитический эквивалент алкоголика, который никогда не сможет насытиться вмешательствами Америки в дела разных стран по всему миру, считает старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Однако, как пишет он в статье для The American Conservative, неизвестно, откуда американский президент собирается брать деньги, необходимые для ведения всех этих конфликтов, поскольку Америка сейчас приближается к национальному банкротству.



AP

Хотя Джо Байден и вывел американские войска из бесконечного афганского конфликта, он втянул свою страну в опасную опосредованную войну против России, заявил о готовности Соединённых Штатов воевать с Китаем за Тайвань и пригрозил ударом Ирану. Как считает старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу, Байден — это внешнеполитический эквивалент алкоголика, который никогда не сможет насытиться вмешательствами Америки в дела разных стран по всему миру.

Как отмечает эксперт в статье для The American Conservative, неизвестно, откуда американский президент собирается брать деньги, необходимые для ведения всех этих конфликтов. Соединённые Штаты сейчас приближаются к национальному банкротству. На этот курс страну поставил ещё президент Джордж Буш — младший, который начал транжирить бюджетные средства при поддержке контролируемого республиканцами конгресса. Президент Барак Обама поддержал огромные расходы на фоне финансового кризиса. Президент Дональд Трамп призывал республиканцев к бездумному расходованию средств и не предпринял никаких попыток сдержать демократов, когда те взяли контроль в свои руки, особенно после начала пандемии коронавируса.

И это продолжается по сей день, причём никто не обращает внимания на предостережение министра финансов Джанет Йеллен о том, что «американский долг стал совершенно непосильным с учётом текущих планов налогообложения и расходования средств».

Но Вашингтон каждый день придумывает новые программы и статьи расходов. Очередным таким примером стала лайт-версия плана «Построить лучше, чем было», которая была разработана при участии сенатора от Западной Вирджинии Джо Мэнчина . Если этот законопроект будет принят и вступит в силу, считает Бэндоу, это лишь сильнее подстегнёт разбушевавшуюся инфляцию.

Как заключает автор материала, после окончания Второй мировой войны Америка превратилась в экономику, занимающую господствующее положение в мире. Она была в состоянии нести тяжёлое бремя противостояния Советскому Союзу и его союзникам. Крах СССР превратил Соединённые Штаты в военную сверхдержаву, которой не было равных во всём мире, но сейчас эти преимущества постепенно ослабевают.

«Американцам придётся расставить приоритеты и решить, хотят ли они играть роль глобального полицейского, пока страну поглощает финансовый кризис. Война иногда необходима, но для Америки она превратилась в глупый и весьма легкомысленный вопрос выбора. Бесконечная глобальная война с терроризмом была ужасна, но конфликт с Россией или Китаем — или даже с Северной Кореей и Ираном — будет ещё хуже. У надвигающегося долгового кризиса будет как минимум одна положительная сторона: он заставит американцев наконец переосмыслить внешнюю политику Соединённых Штатов», — заключает автор The American Conservative.