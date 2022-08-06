Канал «Дума ТВ» подал в суд на Google

В связи с блокировкой в YouTube российский канал «Дума ТВ» подал иск против Google, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Горелкин сообщил, что «парламентское телевидение обратилось в суд с иском в отношении корпорации Google». Он отметил, что «перспективы есть». Так, «в аналогичной ситуации суд встал на сторону российского телеканала «Царьград» – и YouTube был вынужден заплатить неустойку в размере 1 млрд рублей», передает РИА «Новости».

Google в апреле заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». На канале выкладывали эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний. Роскомнадзор указал, что Госдума является представительным и законодательным органом власти в России, а блокировка ее канала, препятствует распространению информации и свободному доступу к ней.

Напомним, в июле 2020 года Google без предупреждения заблокировала YouTube-канал «Царьград-ТВ». «Царьград» подал иск против Google. В итоге к апрелю 2022 года «Царьград» получил 1 млрд рублей неустойки, взысканной судами с компании Google.

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