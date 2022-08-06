Пелоси завершила азиатское турне

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Японию, сообщают информационные агентства.

Спецборт с делегацией США вылетел из Японии во второй половине дня. Пелоси встретилась в Токио с главой правительства Японии Фумио Кисидой и спикером нижней палаты парламента Хироюки Хосодой. Пелоси завершила свое азиатское турне, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Никкэй».

Напомним, она посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

—