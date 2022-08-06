 

Пелоси завершила азиатское турне

06.08.2022, 5:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Японию, сообщают информационные агентства.

Спецборт с делегацией США вылетел из Японии во второй половине дня. Пелоси встретилась в Токио с главой правительства Японии Фумио Кисидой и спикером нижней палаты парламента Хироюки Хосодой. Пелоси завершила свое азиатское турне, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Никкэй».

Напомним, она посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12.20 / Избирком Висконсина подтвердил победу Байдена после пересчета голосов

20.07.21 / “Бокальчик просекко по субботам”. Леся Никитюк объяснила, как не обвалить свои акции “красотки”

26.11.21 / 3,04 млрд грн на счетах “Гарантированного покупателя” могут быть перечислены только в счет “зеленой” задолженности – постановление суда

04.07.21 / Большая часть Абхазии осталась без света из-за урагана

11.12.20 / В Украине гололед продержится до 12 декабря. Спасатели объявили желтый уровень опасности

02.01.21 / Таинственный монолит обнаружен в Торонто

12.02.21 / В МИД пояснили слова Лаврова разрыве отношений с ЕС

01.02.21 / “Не рассчитал траекторию полета руки”. Цимбалюку во время киносъемок сломали нос

12.12.21 / Политика: Авиация НАТО отрабатывает боевую тактику на гражданских самолетах России

23.11.21 / Житель Николаева пытался продать секретные оборонные разработки за $2 млн, его подозревают в госизмене – СБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика