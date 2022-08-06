Почти 40% американцев вынуждены сократить повседневные траты для оплаты медуслуг

Высокая инфляция вынуждает 38% американцев сокращать траты на вождение, оплату коммунальных услуг и продовольствие, чтобы покрыть медицинские расходы, приводит The Hill результаты опроса, проведённого институтом Гэллапа и некоммерческой организацией West Health. При этом 26% опрошенных стараются не обращаться за медпомощью и отказываются от рецептурных лекарств из-за высокой стоимости.



AP

Высокая инфляция подтолкнула многих американцев ограничить свои повседневные траты, чтобы покрыть расходы на медицинское обслуживание, пишет The Hill со ссылкой на новый опрос, проведённый институтом Гэллапа и некоммерческой организацией West Health, выступающей за снижение расходов на здравоохранение для пожилого населения. В исследовании, которое проходило со 2 по 16 июня, приняло участие 3001 человек. В том же месяце уровень инфляции в США достиг 40-летнего максимума в 9,1%, а инфляция в здравоохранении составила 4,5%.

Как рассказывает издание, 38% опрошенных (примерно 98 миллионов американцев) заявили, что в последние полгода сократили расходы на вождение, оплату коммунальных услуг и продовольствие, а также пропускали плановое лечение для оплаты медицинских счетов. Кроме того, они признались, что занимали деньги, чтобы покрыть расходы на здравоохранение. Ещё 26% респондентов указали, что из-за высокой стоимости старались не обращаться за медпомощью и отказывались от рецептурных лекарств. Семьи с более низким доходом, которые зарабатывают меньше $48 тыс. в год, чаще прибегали к финансовым компромиссам, в то же время 19% семей с годовым доходом в $180 тыс. или больше также указали на сокращение расходов. При этом женщины до 50 лет в целом больше склонны сокращать траты на услуги здравоохранения и лекарства, чем мужчины.

«Люди годами шли на компромиссы для оплаты медицинских услуг, — отмечает председатель West Health Тимоти А. Лэш в своём заявлении. — Инфляция только усугубила ситуацию, потому что люди также столкнулись с высокими ценами на газ, продукты питания и электричество». Лэш считает, что в отличие от расходов на газ, продовольствие и электричество, «у конгресса прямо сейчас есть возможность снизить цены на медицинские услуги, особенно на лекарства, отпускаемые по рецепту». Он отметил, что такой «закон находится на рассмотрении», — это закон Байдена о снижении инфляции, который позволит системе Medicare, обеспечивающей бесплатную медпомощь престарелым, договориться о снижении цен на некоторые рецептурные лекарства.

Почти 40% участников опроса заявили, что обеспокоены или крайне обеспокоены оплатой медицинских услуг в следующие полгода. Однако когда респондентов спросили, какие расходы, по их мнению, вырастут в ближайшие полгода, только 3% указали на расходы на здравоохранение, в то время как 43% назвали цены на бензин. Кроме того, большинство опрошенных независимо от расы, пола, дохода или политической принадлежности мало верят в то, что властям удастся замедлить рост стоимости медицинских услуг, пишет The Hill.