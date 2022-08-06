Россия не увидела сигналов о готовности Украины к переговорам

Украинские власти не подавали сигналов, которые свидетельствовали бы о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский, комментируя возможность мирных переговоров, сообщил, что «Украина не подает нам каких-либо сигналов о наличии у нее ответственной позиции». По его словам, у Киева «есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров». В результате стороны «все еще далеки» от переговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Dive.

Как отметил первый зампостпреда РФ при ООН, Украина заявляет, что «готова вести переговоры, когда Россия выведет свои войска, имея в виду даже Донбасс и Крым». Он подчеркнул, что это «само по себе смешно». В результате у РФ «пока нет каких-либо реальных партнеров» по переговорам на Украине, поэтому «специальная военная операция продолжается».

Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев. Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации в Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.

Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что весной Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в текущей ситуации мирные переговоры РФ с Украиной не имеют никакого смысла.

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