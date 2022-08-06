Россия призвала США не размещать ракеты средней и меньшей дальности

США и их союзники должны принять обязательства не размещать первыми ракеты меньшей и средней дальности, сообщил заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Белоусов отметил, что Россия уже взяла на себя в одностороннем порядке такое обязательство, чтобы не допустить «новую губительную гонку ракетно-ядерных вооружений». Россия не будет размещать, «подпадавшие под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности системы в тех регионах, где не будут развертываться такие средства американского производства». Белоусов призвал «США и их союзников принять аналогичные обязательства».

Он заверил, что «у РФ не было и нет ракет средней и меньшей дальности наземного базирования». По его словам, «утверждать обратное – значит создавать заведомо ложную картину и покрывать тех, кто несет истинную ответственность за развал» ДРСМД, передает ТАСС.

Белоусов заявил, что Австралия, Великобритания и США должны предоставить полную информацию по договоренностям о создании атомных подводных лодок в рамках трехстороннего партнерства AUKUS. Отмечается, что в Австралии «фактически предполагается размещение военной инфраструктуры ядерных государств», а «планируемое приобретение Австралией атомных подводных лодок, являющихся, по сути, оружием неограниченной дальности, вынуждает другие страны учитывать столь радикальное наращивание ее военного потенциала».

В январе, перед тем, как Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, США, по сообщениям СМИ, предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, из которого сами и вышли в 2019 году.

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