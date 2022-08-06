Трасс заявила о 15-летней «агрессии» России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост премьер-министра, утверждает, что «агрессия» якобы характерна для РФ последние 15 лет.

«Мы показали лидерство на Украине», – сообщила Трасс членам Консервативной партии в Истборне. По ее словам, «лидерство» было продемонстрировано «не только в плане поддержки» Киева, но и «с точки зрения противостояния России». Трасс сообщила об осуждении «ужасной агрессии, характерной для РФ на протяжении последних 10–15 лет», передает РИА «Новости».

—