 

Трасс заявила о 15-летней «агрессии» России

06.08.2022, 4:30, Новости дня
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост премьер-министра, утверждает, что «агрессия» якобы характерна для РФ последние 15 лет.

«Мы показали лидерство на Украине», – сообщила Трасс членам Консервативной партии в Истборне. По ее словам, «лидерство» было продемонстрировано «не только в плане поддержки» Киева, но и «с точки зрения противостояния России». Трасс сообщила об осуждении «ужасной агрессии, характерной для РФ на протяжении последних 10–15 лет», передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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