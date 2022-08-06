 

Болгария сообщила о тайной передаче Украине оружия на миллиард евро

06.08.2022, 3:08, Новости дня
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Болгария в рамках военной поддержки Украины за четыре месяца тайно передала через Польшу 4,2 тыс. тонн оружия, сообщил и.о. министра экономики Болгарии Александер Михайлов.

Михайлов сообщил, что «до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия в 1 млрд 16 млн евро». За этот период 4,2 тыс. тонн «болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт возле границы с Украиной». Михайлов заявил, что есть документы, подтверждающие его слова, передает УНИАН со ссылкой на Nova.bg.

Напомним, в июне Болгария отказалась поставлять на Украину вооружения. Также в июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Занимавший пост премьера Кирил Петков обвинил в своей отставке посла РФ Элеонору Митрофанову.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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