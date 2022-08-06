Россия собралась показать международным экспертам СИЗО в Еленовке

На место удара украинских войск по СИЗО в Еленовке в ДНР доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский в ответ на попытки переложить на Россию вину за удар по СИЗО, заявил, что «мы живем в мире так называемой постправды, где правда не имеет значения», люди «просто озвучивают обвинения, выдвигают утверждения, и их не беспокоит правда, факты». По его словам, «крайне трудно, если не сказать невозможно, обсуждать что-либо с подобными партнерами», передает ТАСС.

Он также указал на «постановочную операцию в Буче», где все еще не провели «серьезных расследований». Полянский заявил, что «Буча – это настоящий позор», но «Еленовка – еще больший позор», так как Россия «показывает доказательства», «привезет туда международных экспертов и журналистов». Как подчеркнул Полянский, «очевидно, что этот следственный изолятор был обстрелян ракетами HIMARS», которых нет у России, «зато HIMARS есть у Украины».

Напомним, украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны РФ Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.

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