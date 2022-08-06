Глава украинского бюро решила уйти из Amnesty International
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Оксана Покальчук, которая возглавляет украинское бюро базирующейся в Великобритании Amnesty International, сообщила, что уходит из организации.
Покальчук в соцсетях заявила, что ей «больно это признавать», но она и «руководство Amnesty International разошлись во взглядах на ценности». Покальчук «приняла решение покинуть организацию», передает ТАСС.
Напомним, эксперты Amnesty International пришли к выводу, что украинские военные нарушают военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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