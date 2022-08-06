 

Глава украинского бюро решила уйти из Amnesty International

06.08.2022, 3:08, Новости дня
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Оксана Покальчук, которая возглавляет украинское бюро базирующейся в Великобритании Amnesty International, сообщила, что уходит из организации.

Покальчук в соцсетях заявила, что ей «больно это признавать», но она и «руководство Amnesty International разошлись во взглядах на ценности». Покальчук «приняла решение покинуть организацию», передает ТАСС.

Напомним,  эксперты Amnesty International пришли к выводу, что украинские военные нарушают военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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