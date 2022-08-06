Мнение: Ургант и «ГРАД»

Телеведущий Иван Ургант сообщил, что ознакомился с требованием членов Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) уволить его с Первого канала.

Невероятно, но новость просочилась в ТОП-Яндекса. И даже РИА Новости написали об ответе Ивана.

Дословно: «Внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными».

А еще Ургант высказал мнение, что «…название группы не отражает полностью тот гигантский объем работы, с которым ей придется столкнуться. Поэтому ее лучше переименовать в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества».



Отсюда

Почему-то вспомнилась старая, еще 2013 года КВН-миниатюра:

И к чему это мне КВН вспомнился?

Фотография отсюда

—