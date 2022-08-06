 

Россиянина Винника доставили на суд в США

06.08.2022, 2:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гражданин РФ Александр Винник впервые предстал перед судом в США, его обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов долларов с помощью криптовалют, сообщил минюст США.

Указывается, что Винник «предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско». Минюст выразил признательность Греции за «сотрудничество в переводе подзащитного в США», передает РИА «Новости».

Помощник генпрокурора Кеннет Полайт-младший заявил, что Винник экстрадирован в США «после более чем пяти лет разбирательств». По словам Полайта, житель России должен «понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей, где было отмыто свыше 4 млрд долларов криминальных доходов».

Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем. Он был фактически обманным путем с нарушением всех международных правовых норм вывезен из Европы в Сан-Франциско.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09.21 / В мире: США создали глобальный антикитайский заговор

23.01.22 / МИД: США пытались затянуть обсуждение предложений РФ по гарантиям безопасности

03.09.20 / Смоленская область и Росатом договорились о сотрудничестве

29.11.21 / 72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука

03.02.22 / ВВС Британии сообщили о перехвате четырех российских бомбардировщиков

22.07.21 / Охлобыстин рассказал, чем занимается Ефремов в колонии

13.09.20 / Представитель КПРФ напал на главу участковой комиссии в Ростове-на-Дону

04.08.20 / Особый экземпляр BMW M2 был выставлен на продажу

09.01.22 / В РФ изменились правила получения пенсионных накоплений

04.08.20 / Японские ученые научились предсказывать тяжесть вызываемого COVID-19 заболевания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика