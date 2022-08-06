Россиянина Винника доставили на суд в США

Гражданин РФ Александр Винник впервые предстал перед судом в США, его обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов долларов с помощью криптовалют, сообщил минюст США.

Указывается, что Винник «предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско». Минюст выразил признательность Греции за «сотрудничество в переводе подзащитного в США», передает РИА «Новости».

Помощник генпрокурора Кеннет Полайт-младший заявил, что Винник экстрадирован в США «после более чем пяти лет разбирательств». По словам Полайта, житель России должен «понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей, где было отмыто свыше 4 млрд долларов криминальных доходов».

Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем. Он был фактически обманным путем с нарушением всех международных правовых норм вывезен из Европы в Сан-Франциско.

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