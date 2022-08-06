 

Блинкен назвал реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань “провокационной”

06.08.2022, 1:45, Разное
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Министр иностранных дел США Энтони Блинкен назвал “откровенно провокационным” ответ Китая спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как пишет Reuters, Блинкен заявил об этом во время встречи представителей азиатских стран. Во время встречи госсекретарь заявил, что США хотят вернуть спокойствие в ситуацию с Тайванем.


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