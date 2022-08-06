 

Белый дом заявил о праве Пелоси посещать Тайвань

06.08.2022, 1:00, Новости дня
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси имела право поехать на Тайвань, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби сообщил, что США «осуждают введение Китаем санкций против спикера Пелоси и членов ее семьи». Действия Пекина, по его мнению, «являются необоснованными». Белый дом считает реакцию Китая «чрезмерной», Кирби призвал Китай «прекратить провокационные военные учения», передает ТАСС.

Как сообщил Вашингтон, поездка Пелоси «никак не противоречит политике «одного Китая». Американская администрация осудила решение Пекина приостановить сотрудничество с Вашингтоном по ряду направлений, «включая изменение климата». Кирби заявил, что это «фундаментально безответственный шаг», который «наказывает весь мир».

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Пекин уже неоднократно действовал схожим образом в отношениях с Вашингтоном, охарактеризовав такую модель поведения как «элемент методички» властей Китая.

Напомним, вашингтонская администрация считает, что ей нечего исправлять в отношениях с Китаем. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. В Кремле заявили, что Китай законно защищает суверенитет на фоне провокации с визитом Пелоси на Тайвань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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