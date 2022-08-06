Молния убила пожилую пару неподалеку от Белого дома
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В четверг во время грозы молния ударила в районе Лафайет-парка в Вашингтоне, который находится через дорогу от Белого дома, погибли два человека, сообщают СМИ.
В результате удара молнии пострадали четыре человека, двое из них – пожилая супружеская пара из Висконсина – скончались. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что администрация США «огорчена трагической гибелью людей» и «скорбит» вместе с их семьями, передает РИА «Новости».
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