 

Накинулась на гОленьку – Личное мнение

06.08.2022, 0:51, Разное
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Эксперт многих телешоу Дана Борисова обвинила гОленьку Бузову в алкогольной зависимости.

«Ей на почве сильного употребления спиртного снесло крышу. У тех, кто употребляет много алкоголя, особенно у женщин, совершенно пропадает чувство стыда и скромности», — цитирует Борисову Комсомолка.


Фото: Соцсети

Чувство стыда и скромности есть? Ну, тут смотря с кем сравнивать.

Одно дело, когда Бузову троллит крупный спортсмен Губерниев. Другое — когда на гОленьку кидается Дана Борисова.

Давайте ещё позовём высказаться и Волочкову! Нет, ну а чего? Тоже эксперт в своём роде.

Дана, конечно, прекрасный пример человека, у которого не пропало чувство стыда и скромности на фоне употребления. Но где Бузова, а где Борисова?

Масштаб всё-таки объективно разный.

Ну, а так-то да — пить не надо. Особенно на жаре.

А вы теряете чувство стыда и скромности, когда выпьете?

Источник: Лена Миро


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