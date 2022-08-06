 

Австралия поддерживает статус-кво в отношениях между Тайванем и Китаем

06.08.2022, 0:20, Разное
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Австралия привержена сохранению статус-кво в отношениях с Тайванем и Китаем. С таким заявлением выступил в пятницу премьер-министр Австралии Энтони Албанезе. Читайте такжеЧто мы знаем о поездке Пелоси на Тайвань.
“Мы хотим безопасности и мира в регионе. Мы не примем никаких изменений в статус-кво Тайваня”. Он также заявил, что Австралия будет внимательно следить за развитием событий и реакцией КНР.

Мы не изменим свой курс. Там, где это возможно, мы будем стремиться к сотрудничеству и построению позитивных отношений с Китаем. Мы будем продолжать отстаивать наши ценности и интересы во всех других случаях, и мы намерены защищать наши права и судоходство в Южно-Китайском море.

Напряженность между властями Тайваня и материковым Китаем усилилась со вторника и среды, когда Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, посетила остров. Китай неоднократно предупреждал США, что в случае подобной поездки США примут жесткие меры. Пелоси немедленно прибыла в Пекин и объявила, что Пекин проведет учения с боевыми стрельбами в шести районах Тайваня. Это напоминание Китая Америке.

Тайбэй, как и другие характеристики бывшей Китайской Республики, существовавшей до прихода к власти коммунистов, сохранил флаг. Он является одной из провинций КНР, как отмечает Пекин.


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