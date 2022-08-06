Поездка Пелоси на Тайвань – это риск мировой войны, считает FT

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может стать поводом для новой войны.

Об этом пишет The Financial Times. Геостратегические катастрофы редко возникают из воздуха. Достаточно взглянуть на Первую мировую войну. Неспособность Нэнси Пелоси остановить Тайвань после нескольких лет растущей напряженности между Китаем, США и другими странами следует рассматривать в этом свете.

Financial Times пишет, что хотя еще предстоит выяснить, окажется ли это одним из самых трагических поворотных моментов в истории, нет никаких сомнений в том, что это представляет опасность.