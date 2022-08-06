 

Министры иностранных дел стран АСЕАН выражают обеспокоенность политическим кризисом в Мьянме

06.08.2022, 0:20, Разное
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АСЕАН обеспокоена затянувшимся политическим кризисом в Мьянме. Об этом заявили в пятницу в Пномпене в совместном заявлении участники 55-й встречи министров иностранных дел стран АСЕАН, которая проходит в Камбодже.
В коммюнике говорится: “Мы подробно рассмотрели последние события в Мьянме” и выразили обеспокоенность затянувшимся политическим кризисом в этой стране, который включает казни четырех активистов.

В документе говорится, что “мы глубоко разочарованы отсутствием прогресса со стороны официальных лиц Нейпьидо в своевременной и полной реализации консенсуса из пяти пунктов”. Консенсус из пяти пунктов, который был одобрен на внеочередном саммите АСЕАН, состоявшемся в Джакарте в апреле прошлого года, был подтвержден.

Этот документ призывает все стороны политического кризиса в Мьянме проявить максимальную сдержанность, отказаться от насилия и разрешить свои разногласия путем мирного диалога, чтобы сохранить мир в регионе. Министры иностранных дел подтвердили свою поддержку мира и стабильности в регионе и заявили о готовности АСЕАН помочь Мьянме решить проблему позитивным, конструктивным и мирным путем.


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