Министры иностранных дел стран АСЕАН выражают обеспокоенность политическим кризисом в Мьянме

АСЕАН обеспокоена затянувшимся политическим кризисом в Мьянме. Об этом заявили в пятницу в Пномпене в совместном заявлении участники 55-й встречи министров иностранных дел стран АСЕАН, которая проходит в Камбодже.

В коммюнике говорится: “Мы подробно рассмотрели последние события в Мьянме” и выразили обеспокоенность затянувшимся политическим кризисом в этой стране, который включает казни четырех активистов.

В документе говорится, что “мы глубоко разочарованы отсутствием прогресса со стороны официальных лиц Нейпьидо в своевременной и полной реализации консенсуса из пяти пунктов”. Консенсус из пяти пунктов, который был одобрен на внеочередном саммите АСЕАН, состоявшемся в Джакарте в апреле прошлого года, был подтвержден.

Этот документ призывает все стороны политического кризиса в Мьянме проявить максимальную сдержанность, отказаться от насилия и разрешить свои разногласия путем мирного диалога, чтобы сохранить мир в регионе. Министры иностранных дел подтвердили свою поддержку мира и стабильности в регионе и заявили о готовности АСЕАН помочь Мьянме решить проблему позитивным, конструктивным и мирным путем.