Мнение: Дефицит туалетной бумаги, Германия «в руках Путина», немцы грязнеют

1. Народ снова пугают дефицитом туалетной бумаги. Только на этот раз дефицит будет не у нас, а в Германии. Последствия антироссийских санкций грозят лишить простых немцев элементарных благ цивилизации (ссылка):



Дефицит газа в Германии может создать серьезные проблемы с производством туалетной бумаги и картонной упаковочной тары. Такого мнения придерживается председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер, передает ТАСС.

По словам Шаллера, в “условиях нынешней нестабильности многие товары могут стать дефицитными” из-за проблем в производстве бумаги, которое требует большого количества энергии. Уменьшение поставок газа из России может привести к сокращению производства, поскольку технология создания бумаги неразрывно связана с газом. “Бумагу нужно тщательно высушить, технология отточена, быстро ее не изменить”, – указал эксперт.

Как подчеркнул Шаллер, проблемы с производством бумаги приведут к перебоям с поставками упаковки, необходимой для хранения и перевозки продуктов, а также создадут дефицит со средствами гигиены и лекарствами.

2. Теперь ещё и для немцев Владимир Путин превратился в некое подобие всевластного божества. Чтобы его не рассердить, робкие жители Германии боятся включать отопление и зажигать свет по ночам (ссылка):



Автор газеты «Бильд» находит у себя все симптомы путинофобии, и ему кажется, что вся его жизнь — в руках Владимира Путина. Обычно жертв различных фобий отправляют на лечение в клиники, но когда дело касается президента России, лучше обратиться к публике через крупные СМИ. <…>

«Включит ли Путин вновь газ, или мы будем спать в холодных, влажных постелях и вешать полотенца на чуть теплые батареи отопления?

В конце июля надо будет платить по счетам – за квартиру, за свет. Дети мечтают поехать куда-нибудь на каникулы. Но все в руках Путина. И расходы на свет, и каникулы. Наступают вечера, когда мама и папа считают, хватит ли им денег на оплату всех счетов.

Все в руках Путина. И это так невыносимо – быть против воли подданным его империи. Мы этими подданными быть не хотим, и поэтому нам придется страдать и от многого отказаться.

Хорошо бы нашим политикам объяснить нам, насколько плоха ситуация. Но с острова Зильт, где гремят гимны Гименею, про нас ничего не слышно.

Мы – в руках Путина. Я больше ничего не читаю ночами. Я в панике. Я больше не зажигаю свет, когда становится темно. Я просыпаюсь и не знаю, каким будет следующий вечер.

Уже сейчас я чувствую себя пленником Путина.

Франц-Йозеф Вагнер (Franz-Josef Wagner).»

3. Немцы – весьма исполнительный народ. Они таки вняли призывам социалистов, либералов и зелёных, то есть действительно начали реже мыться (ссылка):

Почти две трети немцев стали мыться реже и быстрее. Об этом заявили 62 процента граждан Германии в ходе опроса INSA, результаты которого опубликовала газета Bild.

При этом 45 процентов опрошенных заявили о том, что подготовились провести зиму “без русского газа” и знают, как согреться самостоятельно. 44 процента немцев пояснили, что намерены выйти на демонстрации против подорожания энергии и отопления. И только 35 процентов участников опроса не стали менять свои привычки в душевой в угоду “политическим переменам”.

Напомним, что правящая в Германии коалиция социал-демократов, либералов и “зеленых” призвала граждан экономить на горячей воде и отоплении с целью снизить значительно возросшие расходы на электроэнергию.

В среду немецкое издание WAZ cообщило, что в некоторых регионах Германии питьевой воды становится все меньше, и ситуация, вероятно, ухудшится в будущем. Так, в земле Рейнланд-Пфальц муниципалитет одной из общин запретил населению мыть автомобили обычной водой из-под крана. Ею уже нельзя наполнять бассейны, а клумбы можно поливать только дождевой водой. Тем, кто нарушает это правило, грозит штраф.

Полагаю, многие россияне, с завистью смотревшие на Германию в 1990-е и 2000-е годы, сейчас радуются, что вовремя отказались от эмиграции в страну, в которой большинство населения даже помыться нормально не имеет возможности.