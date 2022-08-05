Мнение: Дроны и дроновы у нас не очень

Кошмар, конечно. Сегодня впервые рискнул послушать новый как бы суперхит «Я русский» в исполнении некоего «Шамана». До этого не решался, поскольку от всего этого веяло духом КамедиКлаба – ну явная же пародия: шаман поет «Я русский!» С какой стати? Шаман – это же якут! Или, на худой конец, эвенок. А может и эскимос. Хотя эскимосов вроде сейчас признали на Западе неполиткорректными и переименовали – но не в «русских» же! И вообще – русских шаманов не бывает!

Но пришлось – мне все уши прожужжали: неведомый Шаман рвет стадионы, 20 млн. просмотров на Ютубе, вся РФ бьется в экстазе – в принципе, рекомендация так себе, но полюбопытствовать стоит… В общем, включил, а до этого еще поискал инфу. И сразу – ба! Этот Шаман, оказывается – в девичестве Ярослав Дронов, участник самых золотых сезонов «Голоса», а именно – 2014 года! Попал в самое начало – с вечно живым Градским, всегда волшебной Пелагеей, еще не впавшим в летаргию Агутиным и несторчавшимся Биланом! Причем не просто так: в то время, когда голосовали честно, а продвижение не покупали, как на базаре – Дронов дошел до ФИНАЛА! Поди ж ты…

И после этого – обычная судьба таланта в проклятой богом РФ: оказался никому сто лет не нужным (как и все «открытые Голосом»), где-то мыкался и перебивался с хлеба на квас, пока 9 лет спустя не понял, что надо делать в этой стране, чтобы процвести. А когда понял – завел себе идиотские дреды, назвался Шаманом… и стал петь «патриотические песни» по принципу «чем тупее, тем лучше». Голос-то есть. И дело сразу пошло на лад.

Клип на «Я русский» сделан по всем канонам; это все-таки пародия… и очень злая, должен признать. Только она глубоко запрятана. Чего стоит только этот «шаман», который снят – на поле то ли ржи, то ли пшеницы! Но при этом почему-то не в холщовой рубахе, в лаптях и с конем – а в каком-то довольно кокетливом современном прикиде и в тех же дредах!

Камера предательски отъезжает и дает панораму… Мать честная! Желтое поле внизу, пастушок с пояском посередине и небо над головой. Где-то я это видел… Блин! Да на любой украинской агитпродукции. Цвета-то – жовто-блакитные. У них такой каждый второй плакат. Жовтое поле, блакитное небо. Силен «шаман» – сразу публику в рыло. Так её.

Но все-таки было бы чересчур «в лоб», пародию могли б и разгадать. Поэтому клипмейкеры выбрали компромиссное решение: над головой у пастушка, орущего «Я русский», небо пасмурное. Вспомнили, видать, старый хит «Да и на небе – тучи!»

Но получилось в итоге еще смешнее: если, значит, поешь «Я украинский» – идешь на поле пшеницы, когда классная погода и небо голубое; а если решил спеть «Я русский» – идешь на поле ржи, а погоду выбираешь поплоше, чтоб того гляди гроза. При этом в обоих случаях можешь оставаться Шаманом – на это всем накласть.

Ну и текстик – тоже явно без КамедиКлаба не обошлось:

Я русский! – я иду до конца.

Я – русский! – моя кровь от отца.

Блин! Он оставил себе лазейку: если что – можно в случае чего так же проорать «я – еврей!» – они ж ведь по матери считают.

В общем, жуть. Да и с «20 млн. просмотров» облом: у клипа всего каких-то 7 млн. Что за черт? Накрутки??

Но оказалось, что Ярослав просто начал копать эту жилу раньше. И 20 млн. у него тоже есть – у клипа «Встанем». В более полном виде – «Встанем и песню затянем». Причем, оцените дату публикации клипа на Ютубе – 23 февраля с.г. К Дню Советской Армии приурочил юный Дронов. Подсказал, может, кто? Подгадал ведь к самому началу очередной патриоистерии.

«Встанем» определенно еще хуже «Я русского», поскольку по содержанию еще более пародийная. Само название недвусмысленно отсылает к навязшему в зубах штампу «вставание с колен» – при том, что сам по себе штамп изначально звучал (и, видимо, было задуман) унизительно донельзя. «При Путине Россия встала с колен». А так она, значит, до этого на коленях стояла? Перед кем??

А что делает Дронов? Он этот истрепавшийся мем запускает по новой! Каков проказник… То есть и все 5 путинских сроков, значит, РФ тоже стояла на коленях (перед кем?) – а вставать собирается только сейчас? Неплохо.

В принципе, Дронова не зря называют «новый Газманов». Безусловно, очень много общего, а в пользу Дронова говорит то, что его голос определенно лучше (правда, Шаман в отличие от «есаула» не умеет делать заднее сальто и вообще не умеет делать сальто на сцене, так что счет у них «1:1»). Та же «Встанем» – ну чем не газмановские «Офицеры»? та же привольно-раздольная «душевно-клавишная» музычка, на которую положенное предельно пафосные и идиотские стихи с частым повторением слова «Россия». Но есть и разница: Дронов, в отличие от Газманова, «работает газмановым» в гораздо более подлое и мерзкое время. Все-таки Россия при молодом Газманове стремилась в будущее – а при не таком уж молодом Дронове она проваливается в самую мерзкую архаику.

И ведь что обидно: когда-то Дронов был, пригретый волшебной Пелагеей, хоть и неотесан, но вполне хорош и искренен. Но в таком качестве он оказался никому не нужен. Пришлось стать орком и продаться… Причем даже не дьяволу – а УВП АП РФ. Тьфу! Мерзость.