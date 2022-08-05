Маск предложил Байдену выпустить из тюрем США осужденных за наркотики

Если президент США Джо Байден добивается освобождения осужденной в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер, то и в самих США мог бы выпустить из тюрем осужденных по делам о наркотиках, сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск.

Как сообщил Маск, если Байден «так усердно работает над освобождением кого-то из РФ за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам». Маск считает, что не следует сажать в тюрьму за ненасильственные действия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Full Send Podcast.

Напомним, российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в Россию. Судьи приговорили американку к девяти годам. Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в РФ гражданки США и на «неприемлемый» приговор.

В 2018 году основатель компаний Tesla и SpaceX затянулся «косяком» в эфире комедийного шоу на YouTube. Впрочем, неизвестно, была ли это действительно марихуана. Сам Маск утверждал, что затяжка на него не подействовала.

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