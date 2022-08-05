Зеленский похвастался конфискацией российских активов на 765 млн долларов

На Украине конфисковали российские активы на 765 млн долларов, собираются изъять еще свыше 900 принадлежащих российскому государству активов, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский «провел совещание по санкционной политике, конфискации российских активов». Он заявил, что эта «работа продолжается». По его словам, если «оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тыс. позиций» для конфискации.

Как сообщал глава правительства Украины Денис Шмыгаль, предлагается конфисковать «903 объекта российского имущества»: 79 позиций – это корпоративные права, 824 – имущество – передает ТАСС.

Напомним, западные страны также устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.

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