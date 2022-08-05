Московская биржа объявила об ограничениях в допуске к торгам

С 8 августа нерезидентов из дружественных стран допустят только к торгам на срочном рынке, но не к фондовому рынку, сообщила Московская биржа.

Биржа «предоставит возможность совершать операции на срочном рынке клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица», передает РИА «Новости».

Как поясняется в сообщении торговой площадки, в связи с указом президента от 5 августа (№520) «для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем». Отмечается, что «дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно».

Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) могут регистрировать на Московской бирже клиентов-нерезидентов. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации, передает ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в РФ реализуются инвестпроекты.

—